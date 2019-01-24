Адвокаты обжалуют приговор Януковичу

Суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича будут подавать апелляционную жалобу на постановление Оболонского райсуда Киева, которым он признается виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговаривается к 13 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат экс-президента Александр Горошинский заявил журналистам после оглашения приговора.

«Несомненно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционными жалобами в пределах приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента, и мы надеемся, что сможем достичь истины по делу», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.