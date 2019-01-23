В ГПСУ заявили о готовности к визовому контролю россиян

Помощник начальника Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявляет, что пограничное ведомство готово к внедрению биометрического визового режима с Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Слободян заявил, что не может комментировать заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно биометрического визового режима, поскольку Госпогранслужба действует в пределах полномочий и решений, принимаемых на уровне государства. "Но мы готовы к такому виду контроля. Речь идет о том, что, если решение будет принято - граждане Российской Федерации будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами. Мы полностью готовы к выполнению этого решения. Потому что мы, во-первых, уже работаем с 2017 года с биометрическими документами, и во-вторых, с 2018 года мы работаем с биометрическими данными. Поэтому для нас сложностей в том, чтобы проводить такой вид контроля, нет никаких", - сказал Слободян.

По его словам, сейчас количество граждан Российской Федерации, которые едут в Украину с биометрическими паспортами, небольшое.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что в ведомстве уже готовятся к внедрению биометрического визового режима с РФ, но для этого нужно политическое решение. В МИД посчитали, что в случае внедрения биометрического визового режима с РФ дополнительно потребуется около 70 украинских консулов.