Штайнмайер надеется на успешные переговоры «нормандской четверки»

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы надеемся, что вопросы, которые еще остаются, могут быть решены для того, чтобы встреча в Минске была успешной", - сказал Штайнмайер.

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Вместе с тем он отметил, что пока еще не наработано ничего конкретного, но есть надежда, что будет прекращение огня.

"Много обсуждений прошли в Мюнхене во время конференции по вопросам безопасности, чтобы проложить путь к успешным переговорам, но еще много работы должно быть сделано к переговорам в среду", - отметил глава МИД Германии.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если до того времени удастся согласовать ряд позиций».