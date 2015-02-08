Порошенко поручил премировать военных за уничтожение танков боевиков в районе Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко в рамках принятых решений поручил министру обороны Степану Полтораку подготовить представление на награждение государственными наградами и премировать военных за успешное выполнение боевых задач.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Президент Украины поручил министру обороны подготовить представления на награждение и премировать военных за успешное выполнение боевых заданий и уничтожение танков противника в районе Дебальцево», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля силы АТО уничтожили колонну из 16 танков боевиков под Дебальцево. Переброшенный в район Дебальцево сводное танковое подразделение боевиков (прибыло из района н. п. Красный Луч) после участия в боях оказалось фактически разгромленным.