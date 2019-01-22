Политолог назвал главные провалы Порошенко на посту президента

Проблема коррупции – это основной вопрос, который президент Порошенко так и не смог решить.

Время президентского срока Петра Порошенко подходит к концу. И список главных ошибок, просчетов и невыполненных обещаний Порошенко, выглядит следующим образом.

Об этом пишет Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, в своей колонке на "Главреде".

Топ-5 ошибок, просчетов и невыполненных обещаний Порошенко:

1. Продолжение войны. Главное, что Порошенко не удалось сделать – закончить войну, начатую Россией против Украины. На то есть объективные причины. В принципе, любой, кто бы ни стал президентом Украины, не смог бы остановить войну в 2014 году. И тогда, в 2014 году, это обещание давалось Петром Порошенко с пониманием того, что его невозможно выполнить.

2. Отсутствие успехов в борьбе с коррупцией и очищении власти. Люстрация в Украине так и не была проведена до конца. Власть так и не очистилась. Новые правила игры так и не появились. Коррупция остается громадной проблемой в Украине и портит наши позиции в мире.

В целом, проблема коррупции – это основной вопрос, который президент Порошенко так и не смог решить.

3. Отсутствие изменений правил игры в украинском политикуме. Вновь перед выборами президента мы сталкиваемся с ситуацией, когда победитель выборов сорвет джек-пот и получит все, а побежденный – получит закон. За все время с 2014 года президент не поспособствовал созданию правил игры в политической сфере. Наоборот, он их всячески уничтожал.

"Потому я не удивлюсь, если после выборов президента, в случае победы Порошенко, начнутся расследования и аресты членов команды оппонентов, например, Тимошенко. Это вполне возможно. И наоборот, если победит какой-то другой кандидат, то к команде Порошенко смогут быть применены репрессивные механизмы", - пишет эксперт.

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4. Утраченный творческий потенциал гражданского общества. К управлению государством так и не был привлечен весь тот потенциал и инерция Майдана. Творческий потенциал гражданского общества был спущен "в гудок". Таким образом, сейчас фактически утрачена позитивная динамика творчества и готовность людей участвовать в управлении государством, соуправлять. Утрачено чувство, что управление государством – это общее дело.

"Этот посыл был разрушен и уничтожен Порошенко. Я считаю, что именно это оттолкнуло от него гражданское общество, наиболее активную часть людей, и тех, кто мог бы участвовать в политических процессах. Именно поэтому есть ощущение, что "все проср*ли", - пишет политолог.

5. Просчеты во внешней политике. Порошенко ставит себе в плюс создание круга друзей Украины: то, что этот круг сохраняется, что существует антироссийская коалиция и т.д.

"Однако я бы не назвал это "заслугой Порошенко". Скорее, это является результатом благоприятной политической конъюнктуры – защиты европейцами и американцами собственных национальных интересов. Украине такая коалиция тоже была выгодна, но все же Европа и США исходили, прежде всего, из своих собственных национальных интересов. Наша дипломатия сделала, конечно, многое. Однако не было стимулирования и рекламации второго плана, не были предоставлены возможности мировому сообществу выступать на разных площадках и создавать позитивный контекст для Украины. Не было создано эффективного иностранного вещания и информационного продукта для мирового сообщества, который бы представлял украинскую позицию. В то же время Россия имеет такой продукт. Можно было создать точечный, узко сегментированный продукт и работать с околополитическими тусовками. Но – у нас на это не пошли, такие эксперименты не захотели реализовывать. И это – "минус" президента", - считает Кулик.

Политолог сделал вывод о том, что "Порошенко стал большим разочарованием для Украины".

"Конечно, не таким, как Ющенко, но все же большим разочарованием. Время его президентства – это наши утраченные возможности и наши потерянные надежды", - добавил он.