Вилкул заявил о намерении освободить Ефремова из СИЗО

Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным".

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Александр Вилкул собирается освободить замглавы фракции "Оппоблока" в ВРУ Александра Ефремова из СИЗО.

Об этом он заявил в Старобельском суде на Луганщине, где находится Ефремов, пишет "24 канал".

Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным".

"Сейчас я подаю ходатайство о взятии Александра Сергеевича на поруки. Ничего, осталось ждать недолго. Максимум 3 месяца. После нашей победы", - заявил нардеп.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь». Генеральная прокуратура Украины в январе 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене.