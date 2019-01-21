РФ планирует отправить своих наблюдателей в составе ОБСЕ на выборы президента Украины

Отметим, МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента.

Россия собирается отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ», — сказал Грушко, добавив, что российская сторона будет опасаться за своих наблюдателей и ждет «провокаций».

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«В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Поэтому мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально», — сказал он.

МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия внесла изменения в перечень иностранных избирательных участков. В частности, решением ЦИК избирательные участки в России перенесли в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.