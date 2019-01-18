Сегодня состоится закрытие девятой сессии Верховной Рады
10:19, 18 января 2019Политика
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Повесткой дня предусматривается рассмотрение одного законопроекта и проекта постановления.
Сегодня должно состояться объявление о закрытии сессии / фото УНИАН
Сегодня состоится закрытие девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
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Как передает корреспондент УНИАН, после Часа вопросов к правительству предполагается оглашение депутатских запросов.
После них, согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть законопроект относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.
Также в повестке дня - проект постановления, который касается изменений в принятые ранее постановления ВР относительно назначения в 2016 году стипендий парламента для молодых ученых.
После этого депутаты должны выступить по различным вопросам, а затем должно состояться объявление о закрытии сессии.
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