Повесткой дня предусматривается рассмотрение одного законопроекта и проекта постановления.

Сегодня состоится закрытие девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, после Часа вопросов к правительству предполагается оглашение депутатских запросов.

После них, согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть законопроект относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Также в повестке дня - проект постановления, который касается изменений в принятые ранее постановления ВР относительно назначения в 2016 году стипендий парламента для молодых ученых.

После этого депутаты должны выступить по различным вопросам, а затем должно состояться объявление о закрытии сессии.