Российская оппозиционерка напророчила патриарху РПЦ Кириллу наказание за провал в Украине

Патриарх РПЦ Кирилл проиграл битву за украинскую церковь.

Патриарху РПЦ Кириллу придется отвечать за успешное создание Православной Церкви Украины. Кремль отправит его в отставку.

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Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает «Обозреватель». По ее словам, скорее всего Кирилла ждет досрочный выход на пенсию по состоянию здоровья.

"Ведь любой человек может заболеть, и болезнь может оказаться достаточно тяжелой, чтобы он не мог выполнять свои обязанности. Я думаю, для Кремля то, что Кирилл проиграл битву за украинскую церковь – это ему большой и жирный минус", – уточнила Курносова.

Она отметила, что патриарх РПЦ даже не попытается сопротивляться принудительной отставке, ведь хочет жить. Если Кремль захочет, Кирилла отравят прямо в его же резиденции.

"Новичком" вон даже в Британии травят. А Кирилла кто охраняет? Правильно, ФСО", – объяснила оппозиционерка.

"Путин очень невнимательно рассматривает мелкие детали политических игр. Часто ему кажется, что поезд еще в пути, а он уже пошел и даже в последний вагон не попасть. Получается, что они после драки машут кулаками, а толку от этого нет. Потому что они уже проиграли", – подытожила Курносова.