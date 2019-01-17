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Порошенко утвердил символику и девиз сил спецопераций ВСУ

16:22, 17 января 2019
Политика
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Порошенко утвердил символику сил спецопераций ВСУ / фото president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время посещения 142-го учебно-тренировочного центра сил специальных операций в Житомирской области.

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Порошенко отметил, что «на днях подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего».

«Отныне их девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго: «Иду на вы!», которые еще более тысячи лет назад наводили ужас на врагов», - добавил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск ВСУ на Десантно-штурмовые войска.

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Теги: #ВСУ#Петр Порошенко