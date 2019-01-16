Россия испытывает в Украине новейшие технологии гибридной войны - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия испытывает в Украине свои новейшие технологии гибридной войны, и останавливаться только на Украине в Кремле не планируют.

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Об этом он сказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба президента.

«Именно Украине выпало быть на острие столкновения цивилизаций, на передовой защиты общих ценностей, борьбы добра и зла. Только вернув Украине ее территориальную целостность в международно признанных границах, мы восстановим веру в верховенство международного права. Только прекратив российскую агрессию, мы спасем мир от взращенного в Кремле вируса реваншизма, вируса неоимпериализма. Я хочу, чтобы мир об этом знал», - отметил президент.

Он напомнил, что 1 января, в день, когда все отмечали праздник Нового Года, на Донбассе от обстрела российских агрессоров погиб украинский воин - Николай Голубев. В декабре ему исполнилось 20 лет.

Президент призвал глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций доносить правду о необъявленной войне России против Украины.

«О том, что своим самопожертвованием украинцы защищают мир в Европе. Что останавливаться только на Украине в Кремле не планируют. Что в Украине Россия испытывает свои новейшие технологии гибридной войны. И лишь вопрос времени, где Кремль их применит завтра. В Москве хорошо понимают стратегическую ценность Украины с точки зрения реализации своих империалистических фантазий. Расчет прост: что Украина упадет, что Украина не удержится. Если не удержится Украина - это лишь подстегнет российские аппетиты в других уголках Европы и мира», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что методы российской агрессии меняются, неизменно стабильным остается одно - отсутствие стремления к миру.