В США призывают Россию немедленно освободить Бекирова и других политзаключенных

Американские дипломаты обеспокоены ухудшением состояния здоровья Бекирова.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки призывают власти Российской Федерации немедленно освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других украинских политических заключенных.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

«Заключение Эдема Бекирова является неправомерным. Непредоставление ему надлежащей медицинской помощи - бессовестное. Мы серьезно обеспокоены ухудшением его здоровья и плохим отношением к нему в российской тюрьме. Россия должна немедленно освободить Бекирова и всех остальных украинских политзаключенных», - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не предоставляют медицинской помощи. Также у Бекирова ампутировали ногу.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

Вчера, 15 января, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Бекирова вывезли в симферопольскую больницу имени Семашко на медицинское освидетельствование.