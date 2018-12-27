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Глава МИД Германии призвал к соблюдению очередного перемирия на Донбассе

20:46, 27 декабря 2018
Политика
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REUTERS

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул необходимость соблюдения очередного «режима тишины» на Донбассе на постоянной основе.

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Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

«Хорошо, что конфликтующие стороны на востоке Украины договорились о зимнем перемирии», - заявил он.

Маас отметил, что перемирие необходимо соблюдать на постоянной основе.

По его словам, Германия будет продолжать дальнейшие гуманитарные шаги, «чтобы уменьшить страдания людей, особенно в зимние месяцы».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил о достижении договоренности о введении очередного всеобъемлющего режима тишины в Донбассе с полуночи 29 декабря.

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Теги: #Германия#война на Донбассе