Геращенко призвала напомнить депутатам, как правильно пользоваться дипломатическими паспортами

Первый вице-спикер Совета подчеркнула, что депутаты от разных фракций пользуются дипломатическими паспортами во время частных поездок.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает, чтобы министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил депутатам правила пользования дипломатическими паспортами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета.

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"Я обращаюсь к главе правительства с просьбой, чтобы в пятницу, во время традиционного Часа вопросов к правительству, мы предоставили слово министру иностранных дел для того, чтобы он напомнил депутатам Верховной Рады Украины правила пользования дипломатическими паспортами. Потому что есть совершенно недопустимые случаи, когда депутаты от разных фракций пользуются дипломатическими паспортами во время частных поездок в разные города, столицы и континенты", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по данным местных СМИ, 30 ноября 2018 г. в Тбилиси в отелях задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии.

Они были задержаны по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. По данным полиции, во время обысков в номерах были обнаружены и изъяты пистолеты, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

По данным телекомпании «Имеди», задержанными являются Роланд Мелия, Александр Новиков, Дмитрий Курагин, Юрий Деркач, Игорь Орленко, Сергей Кладко и гражданин Грузии Лука Чхетия. Все они якобы являются бойцами украинского батальона «Донбасс».

На момент задержания вместе с подозреваемыми в Тбилиси находился и народный депутат, основатель «Донбасса» Семен Семенченко, однако, по информации СМИ, ему удалось избежать задержания благодаря дипломатическому паспорту.

3 декабря 2018 года на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов Геращенко заявила, что обратится к Парубию с депутатским запросом по поводу правдивости информации о том, что Семенченко с дипломатическим паспортом находится в неофициальной командировке в Грузии.

В свою очередь депутат от «Самопомочи» Руслан Сидорович подтвердил, что Семенченко действительно находился в Грузии, и опроверг информацию о какой-либо его причастности к украинским гражданам с оружием. Сидорович отметил, что с этими людьми Семенченко объединяет только то, что все они были участниками АТО.