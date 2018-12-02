МВД Грузии подтвердило задержание шестерых украинцев, у которых при обысках найдено оружие

По данным грузинского ведомства, задержанным инкриминируют противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии подтверждает задержание шести украинских граждан и одного грузина на улице Лихаурской в Тбилиси.

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Как отмечают в МВД, расследование ведется по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправные приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц, передает «Грузия Online».

В ведомстве напомнили, что операция по задержанию была проведена на рассвете в тбилисской гостинице «Альянс».

"Во время обысков были изъяты пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы", - отметили в МВД Грузии.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 ноября, в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали 5 граждан Украины, в том числе бывшего военнослужащего Грузии Луку Чхетия, воевавшего на востоке Украины. До этого он дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией. Его семья говорит, что Чхетия приехал, чтобы в воскресенье присутствовать на акции объединенной оппозиции. Его задержание они связывают с политической расправой.

Между тем заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в "Твиттере" сообщил, что консул проверяет информацию о задержании в Грузии граждан Украины.