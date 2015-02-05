Депутаты сегодня попробуют лишить себя неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на задержание и арест отдельных судей.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть законопроекты, которые касаются региональной политики и относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставление командирам дополнительных прав.

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Также парламент рассмотрит законопроект, который касается защиты информационного телерадиопространства Украины.

Кроме того, предполагается рассмотрение изменений в законодательство Украины относительно реформирования органов внутренних дел.