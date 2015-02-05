Депутаты сегодня попробуют лишить себя неприкосновенности
10:08, 05 февраля 2015Политика
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Верховная Рада Украины рассмотрит сегодня вопрос о направлении на заключение в Конституционный Суд проекта закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины.
ВР планирует рассмотреть законопроекты, которые касаются региональной политики / АПУ
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на задержание и арест отдельных судей.
Кроме того, ВР планирует рассмотреть законопроекты, которые касаются региональной политики и относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставление командирам дополнительных прав.
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Также парламент рассмотрит законопроект, который касается защиты информационного телерадиопространства Украины.
Кроме того, предполагается рассмотрение изменений в законодательство Украины относительно реформирования органов внутренних дел.
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