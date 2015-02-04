Штайнмайер: нельзя допустить, чтобы ситуация в Украине вышла из-под контроля

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Nuernberger Nachrichten, передает "ЕвроПравда".

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"С конфликтом на востоке Украины вопросы войны и мира вернулось на континент. Люди боятся, и этот страх в изображениях, которые мы ежедневно получаем из восточной Украины", - отметил он.

"Именно поэтому мы должны действовать с умом. Я вижу - это наш долг сделать все, что в наших силах, для того, чтобы этот конфликт не вышел полностью из-под контроля", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, нет никаких причин для того, чтобы отказываться от подписанных обязательств в Минске.

"Невероятно важно не действовать в вакууме, особенно в таких сложных конфликтах, как на востоке Украины. На мой взгляд, было бы безответственно выбрасывать за борт соглашения только потому, что реализация не идет так, как мы ее себе представляли", - убежден немецкий министр.

"После всех переживаний, которые мы пережили, я уверен, что военного решения этого конфликта не может быть - по крайней мере, если вы хотите сохранить территориальную целостность Украины", - добавил он.