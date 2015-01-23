Штайнмайер призывает начать отвод тяжелого вооружения на фоне заявлений боевиков о наступлении

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

В частности, Штайнмайер, находясь с визитом в Марокко, сделал следующее заявление: "Призываю все стороны имплементировать соглашение, о котором договорились в Берлине (21 января)", - сказано в сообщении.

Читайте также"Нормандская четверка" договорилась об отводе тяжелого вооружения на ДонбассеКак сообщал УНИАН, по результатам встречи в Берлине 21 января министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России призвали все стороны на востоке Украины прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г., а трехсторонняя контактная группа должна собраться для разработки механизмов исполнения этих договоренностей в ближайшие дни.

Кроме того, министры "призывают трехстороннюю контактную группу создать Рабочие группы по соответствующим аспектам Минских соглашений".

Ранее сегодня глава боевиков "ДНР" Александр Захарченко объявил об отказе от мирных переговоров и начало масштабного наступления, целью которого является захват всей территории Донецкой области.