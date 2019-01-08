Климкин заверил, что ни у одной страны ЕС нет проблем с украинским безвизом

Он подчеркнул, что в то время, как в европейских государств есть вопросы к действиям криминальных банд из отдельных стран, к украинцам таких претензий нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что угрозы отмены безвизового режима Украины с ЕС нет.

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Об этом министр заявил в интервью программе "Завтрак с 1+1" во вторник, 8 января.

"С Украиной ни у кого реальных проблем с безвизом нету. Ни с одной страной. Никто никогда... ни один из министров иностранных или внутренних дел мне не сказал: слушай, Павел, вот у тебя там есть реальная (проблема)", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что в то время, как в европейских государств есть вопросы к действиям криминальных банд из отдельных стран, к украинцам таких претензий нет.

Климкин отметил, что украинцы в основном соблюдают требования безвиза, а случаев, когда после завершения 90-дневного периода они нелегально остаются в Европе, немного. "Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика", - заверил министр.

Климкин также отметил, что большинство украинских трудовых мигрантов не злоупотребляют безвизом для работы в Европе, а работают там легально.

Как сообщалось, ЕС требует от Украины немедленных действий в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией в контексте механизма приостановления безвизовых режимов.