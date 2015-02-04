Суд разрешил арестовать экс-министра Клименко

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Мера пресечения избрана в уголовном производстве по подозрению Клименко в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), по факту организации незаконных схем уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд стало поступление в Генеральную прокуратуру сообщения Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении Клименко в международный розыск.

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«До получения такого уведомления по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины судом было предоставлено разрешение на задержание подозреваемого Клименко с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказано в сообщении.