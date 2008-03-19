Тимошенко обратилась в Конституционный суд

17 марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно официального толкования положения части второй статьи 95 Конституции Украины и словосочетания "сбалансированность бюджета", употребленного в части третьей этой статьи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат Конституционного Суда Украины.

В статье 95 Конституции Украины говорится: “Бюджетная система Украины строится на принципах справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами.

Исключительно законом о Государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов.

Государство стремится к сбалансированности бюджета Украины”.