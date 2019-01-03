Лидера Нацкорпуса Белецкого забанили в Facebook из-за поздравления с Новым годом

Белецкий говорит, что причиной этого запрета стала публикация его видеопоздравления с Новым годом и Рождеством.

Модераторы соцсети Facebook наложили ограничения на страницу лидера "Национального корпуса", нардепа Андрея Билецкого.

Об этом сам политик пишет в своем блоге на "Украинской правде".

"Очередная бот-атака на наше движение. После трех банов страницы Национального корпуса, удаления публикаций на всех наших ресурсах в Фейсбуке, в том числе и Национальных дружин, в этот раз забанили мою страницу. Фактически она существует, но пользоваться ею я не могу. На целый месяц, возможно и больше, остаюсь без возможности публиковать новости и вести любую активность в Фейсбуке", - жалуется Белецкий.

По его данным, в Украине действуют всего несколько "бот-армий", способных осуществить подобные атаки.

"Самая большая из них имеет командование в Кремле. Вторая по размерам управляется с Банковой. Другие подконтрольные еще нескольким политикам-олигархам", - рассказывает глава НК.

Белецкий говорит, что причиной этого запрета стала публикация его видеопоздравления с Новым годом и Рождеством.