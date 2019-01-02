США уже в ближайшие месяцы могут ввести санкции против РФ и предоставить Киеву оружие - экс-посол

Сейчас есть достаточно аргументов для предоставления Украине противокорабельных ракет и патрульных кораблей, отметил эксперт.

Вашингтон уже в ближайшее время может ввести новые санкции против РФ и предоставить Украине оружие в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе.

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Такое заявление в интервью "Радіо Свобода" сделал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) Джон Хербст.

По его словам, пока что реакция США на захват Россией украинских судов и моряков была слабой, но уже скоро это может измениться.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - отметил он.

Эксперт отметил, что сейчас есть достаточно аргументов для предоставления Украине противокорабельных ракет, патрульных кораблей, а возможно - и прочего военного оборудования.

"Противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - отметил Хербст.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".