Коалиция должна быть единой и принимать нужные для страны решения - Сюмар

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар, отвечая на высказывания некоторых членов коалиции.

«У нас с вами ситуация сегодня очень простая: или мы покажем врагу, что мы можем быть едиными и сильными, или наступление будет продолжаться», - подчеркнула она.

Народный депутат отметила, что депутаты в первую очередь сейчас должны думать об интервенции российских войск на территорию Украину.

«Казалось, что мы, как представители украинского народа, должны были бы давать пример единства и эффективности. Зато у нас есть чему поучиться у фронта, потому что там есть мобилизация, а здесь ее нет», - добавила она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что коалиция должна быть единой.

«Когда мы говорим о незрелости, то мне кажется, что незрелость - это неспособность договариваться даже в рамках единой коалиции. Это неспособность понимать, что у нас с вами есть общее коалиционное правительство, и там есть ваши представители», - подчеркнула она.