Минобороны РФ выдает шахтера, которого пытали боевики, за пленного, стиравшего себе "наколку" кирпичом

Второго февраля сайт телеканала Министерства обороны России "Звезда" опубликовал фото с заголовком «Пленный силовик пытался кирпичом стереть бандеровскую наколку», пишет Крим.Реалії.

На фотографии рука мужчины с татуировкой в виде украинского герба и надпись: «Слава Украине! Героям Слава!». По версии телеканала «Звезда», это фотографии пленного украинского бойца, который с помощью кирпича (!) пытался стереть с плеча татуировку «с нацистской символикой». Журналисты этого канала ссылаются на группу «Сводки вот ополчения Новоросии».

«Перед тем, как попасть в плен, «укр» пытался оттереть татуировки, чтобы слишком не палиться, потому что фашисты знают, что к ним совсем другое отношение, чем к бойцам срочной службы ВСУ, но печать «нацизма» не так уж и просто оттереть», - рассказали в этом сообществе.

На просторах интернета и в соцсетях этот же снимок был опубликован еще 24 октября 2014 года.

Читайте такжеДонецкие шахтеры рассказали о пытках террористов и показали почти срезанную лампочкой татуировку (фото)Мужчина на фото - это шахтер Александр Гуров, который попал в плен сепаратистов в мае 2014 года. Тогда Александр рассказывал о том, что его пытали сепаратисты, и продемонстрировал многочисленные гематомы на теле. По его словам, они пытались изуродовать татуировки с изображением украинской символики с помощью сломанной лампы, после чего на теле остались раны.

Радио Свобода связалось с Александром Гуровым, который подтвердил, что это его фото, когда он был в плену еще в мае.

«Это моя с мая месяца фотография, в мае, это все еще «прокатывало», но сейчас, если вы с такой татуировкой попадете в плен, то живыми оттуда не выйдете. Во-первых, под Дебальцево нет «Правого сектора», - отметил Гуров.

Мужчина сейчас живет на подконтрольной украинским военным территории и говорит, что получает угрозы от пророссийских боевиков.

"Я ждал этой агрессии, они мне в социальных сетях пишут, угрожают все время, для меня ничего нового в этом нет", - рассказал он.