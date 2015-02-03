Чехия выступила против поставок оружия в Украину

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Eurozpravy.cz.

"По моему мнению, конфликт в восточной Украине не имеет военного решения. Военными средствами мы не достигнем необходимых результатов и мы изначально делали акцент на необходимости урегулирования дипломатическими средствами. На этом должен стоять и ЕС" - сказал Заоралек.

Таким образом он отреагировал на идеи, которые возникли в некоторых странах НАТО, относительно более широкой военной поддержки Украины.

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По его мнению, предоставление Украине оружия не только не поможет решению конфликта, но и углубит его.

"Даже если переговоры провалятся, нельзя сказать: все, посылаем оружие", - сказал глава МИД Чехии.

Ранее сообщалось, что США отказались от планов поставить Украине оружие в ближайшее время. Увеличить количество вооружений, чтобы "дать отпор" - не является должным ответом в конфликте, считает советник по вопросам безопасности в Белом доме Бен Родс.