Чехия выступила против поставок оружия в Украину

10:37, 03 февраля 2015
Политика
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Конфликт в Украине не имеет военного решения, нужно только мирное урегулирование.

REUTERS

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Eurozpravy.cz.

"По моему мнению, конфликт в восточной Украине не имеет военного решения. Военными средствами мы не достигнем необходимых результатов и мы изначально делали акцент на необходимости урегулирования дипломатическими средствами. На этом должен стоять и ЕС" - сказал Заоралек.

Таким образом он отреагировал на идеи, которые возникли в некоторых странах НАТО, относительно более широкой военной поддержки Украины.

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По его мнению, предоставление Украине оружия не только не поможет решению конфликта, но и углубит его.

"Даже если переговоры провалятся, нельзя сказать: все, посылаем оружие", - сказал глава МИД Чехии.

Ранее сообщалось, что США отказались от планов поставить Украине оружие в ближайшее время. Увеличить количество вооружений, чтобы "дать отпор" - не является должным ответом в конфликте, считает советник по вопросам безопасности в Белом доме Бен Родс.

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