Le Figaro: На Западе все активнее выступают за вооружение украинской армии

Об этом пишет Изабель Лассер в своей статье, которая называется «На Западе все активнее выступают за вооружение украинской армии», опубликованной во французской газете Le Figaro

«Время поджимает. Украина нуждается в помощи Запада прямо сейчас», – утверждают Строб Тэлботт и Стивен Пайфер из Института Брукингса, в статье, опубликованной в Washington Post. Такого же мнения придерживается и сенатор-республиканец Джон Маккейн, который пожаловался в Twitter: «Массовые убийства продолжаются, но Украина до сих пор не получила оружия». Его сторонники считают, что передача оборонительных вооружений украинским силам позволит им сдерживать противника традиционным способом, что восстановит баланс сил между воюющими сторонами и поможет предотвратить развал страны. Если цена, которую Москве придется заплатить за свое военное наступление, окажется достаточно высокой, чтобы она согласилась на политический компромисс, это может замедлить военные действия или даже полностью остановить их.

Как когда-то в Боснии, где сербских бойцов поддерживала соседняя Сербия, повстанцы в восточной Украине получают помощь от Москвы. Россия «отправила сотни единиц боевой техники», танков, тяжелой артиллерии и бронетехники сепаратистам, заявила Саманта Пауэр, представитель США в ООН. Украинская армия, которая не была готова к войне, может ответить на эту агрессию только при помощи своей устаревшей техники, которой к тому же недостаточно. «Владимир Путин не остановится на достигнутом. Вооружения, которые прибывают из России, все более и более современные. Украине нужно предоставить средства, чтобы она могла противостоять агрессии», – утверждает украинский дипломат.

В течение долгого времени этот вопрос не обсуждали на Западе. «Военного решения быть не может», – утверждали в унисон европейские и американские чиновники, которые не хотят «разжигать конфликт», предоставляя дополнительные вооружения. Они боятся быть втянутыми в войну с Россией и с самого начала делают ставку на политическое урегулирование конфликта. Соединенные Штаты, несомненно, предоставили Украине военную помощь, но только нелетальную.

Как и в Сирии, где некоторые страны довольно поздно приняли решение о предоставлении военной поддержки так называемой умеренной оппозиции, ухудшение ситуации в Украине вполне может заставить Запад вновь вернуться к этому вопросу. В военном плане «деэскалация», о которой было объявлено и на которую все очень надеялись, так и не произошла. Соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске в сентябре, никогда не выполнялось. «Владимир Путин воспользовался минскими договоренностями, чтобы сделать паузу в военных действиях и успокоить Запад, прежде чем возобновить наступление», – считает украинский дипломат. После нескольких недель перемирия бои разгорелись с новой силой на востоке Украины. После донецкого аэропорта, повстанцы, поддерживаемые российскими войсками, перешли в наступление на Мариуполь, город на Азовском море, имеющий стратегическое значение. Его захват позволит создать сухопутный коридор между аннексированным в марте Крымом и Россией. За несколько дней в ходе боевых действий погибли десятки человек. Переговоры, организованные в субботу в Минске между украинцами и пророссийскими сепаратистами, провалились.

На дипломатическом уровне санкции, введенные Западом, не дали желаемого эффекта. Они способствовали краху российской экономики, но никак не повлияли на расстановку сил в восточной Украине. Они не заставили Путина изменить политику. Некоторые считают, что они произвели обратный эффект, способствовали быстрому продвижению вперед и увеличили популярность российского президента, который убеждает не только свой народ, но и своих союзников за границей в том, что он является жертвой Запада.

Сомнения, возникающие в европейских столицах, о том, какой должна быть политика в отношении России, усилились после победы пророссийской партии «Сириза» на выборах в Греции, что еще больше увеличило раскол внутри Евросоюза. В связи с этим решения об ужесточении европейских санкций будут приниматься еще труднее.

Решение о поставках оружия реформистским и проевропейским украинским властям должно приниматься каждым государством-членом ЕС отдельно. Правило консенсуса не применяется в данном случае, в отличие от вопроса о санкциях. Польша и страны Балтии уже заявили, что они выступают за вооружение украинской армии. Франция, которая хотела бы быть своеобразным мостом между Европой и Россией, никогда особо не поддерживала такого решения. Переключив все свое внимание на угрозу террористических атак, европейские государства растерялись, не зная, как ответить России.

Поскольку они не действовали с самого начала конфликта, силам НАТО пришлось прибегнуть к военному вмешательству, чтобы остановить сербов в Боснии (1995 г.) и в Косово (1999 г.). Тэлбот и Пайфер опасаются вмешательства сегодня: «Если Запад сегодня не заставит Россию отступить, ему придется столкнуться с более серьезными проблемами, и даже с военными проблемами, которые потребуют дорогостоящих ответных действий».