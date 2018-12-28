Политолог: следующий год будет "уникальным и переломным" для Украины

По мнению экспертов, главными политическими итогами этого года являются экономическая стабилизация, провал борьбы с коррупцией и определение круга претендентов на кресло президента.

В следующем году существует опасность жестких политических конфликтов, которые могут привести к ослаблению государственности в связи с двумя избирательными кампаниями, президентской и парламентской, которые впервые в истории страны пройдут в один год.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН «Итоги 2018 года в сфере политики, экономики, обороны, медицины, религии: достижения, потери, победы» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Он отметил, что определенная экономическая и политическая стабилизация является особенностью 2018 года. "Рост экономики в 2%-3% - это не рост, но и не падение, как было в 2014-2015 годах, когда экономика рушилась. Хуже жить не стало, но и лучше, к сожалению, нет", - сказал эксперт.

Также он добавил, что для достижения уровня 2013 года с нынешними темпами роста необходимо около 15 лет.

По словам эксперта, политическая стабилизация в этом году очевидна. Много негативных прогнозов прошлого года, как-то распад коалиции, новое правительство, не сбылось. "Мы видели успешные голосования по бюджету, по ЦИК, по другим ключевым вопросам", - подчеркнул он.

"Однако в этой стабилизации есть и минус - разгром протестной активности, начиная с изгнания Саакашвили и до убийства Екатерины Гандзюк. Протестное ядро, потенциально опасное для власти, подвергается давлению", - отметил политолог.

Второй итог, по его словам - это проигрыш в борьбе с коррупцией. Маркером этого проигрыша стали конфликт Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отсутствие Высшего антикоррупционного суда.

"Ситуация с "изнасированием" страны подвела итог всей этой борьбе с коррупцией" - констатировал эксперт. Напомним, по версии следствия, Роман Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности. 11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был освобожден от должности председателя ГФС.

По словам Бортника, третий политический итог - это прохождение в этом году активных праймериз, "что дает основания говорить о пуле кандидатов в президенты".

Их, по мнению политолога, можно разделить на четыре категории. Первая из них - кандидаты, которые реально бороться за должность. Это лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко, соучредитель «Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко. Еще 10 кандидатов, по мнению эксперта, через участие в президентских выборах будут конкурировать за места в парламенте. Среди них эксперт назвал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового и председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Эксперт отмечает, что также есть группа, которая будет баллотироваться, чтобы «потешить свое самолюбие или обменять свой результат на место в парламенте для себя», еще есть группа технических кандидатов, которые будут атаковать «топовых» кандидатов и торговать местами в избирательных комиссиях.

Также, считает эксперт, в 2018 году проявились три точки роста: сельское хозяйство, инвестиции от денежных переводов трудовых мигрантов в размере около 11 млрд долл. и энергетика.

Кроме того, Бортник считает, что следующий год будет "уникальным и переломным" для Украины: впервые парламентские и президентские выборы пройдут в один год, что грозит многочисленными политическими конфликтами и ослаблением государственной системы.

Эксперт подчеркнул, что главной задачей для граждан будет достичь социального консенсуса, чтобы определить «правила игры» на базе Конституции и законов и не позволить «разорвать страну и общество через внешнее воздействие как Запада, так и России».

В свою очередь, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко, говоря о президентской избирательной кампании, которая стартует через несколько дней, отметил, что действующего президента ждет "тотальный провал". Эксперт убежден, что для предотвращения провала Порошенко может прибегнуть к "тотальным фальсификациям или же к обострению конфликта с РФ".