Он утверждает, что суд не обязывал ни правительство, ни любой другой государственный орган принимать решение о его восстановлении в должности.

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров заявляет, что с 27 декабря на законных основаниях занимает должность председателя ГФС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Исполняя решение суда, я Насиров Роман Николаевич, вчера приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ. Таким образом, с 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность председателя ГФС Украины», - отметил он.

Насиров добавил, что Конституцией и законами Украины установлено, что решение суда является обязательным к исполнению.

«Какие-либо мнения отдельных лиц о том, что для восстановления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета министров Украины, являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или освобождении председателя ГФС Украины», - отметил он.

Кроме того, Насиров добавил, что он в установленном порядке предоставил Кабмину, а также ГФС все необходимые документы: решение суда и исполнительный лист о восстановлении его в должности. По его словам, в соответствии с действующим законодательством, после получения и регистрации установлен трёхдневный срок исполнения судебного решения, который истек 26 декабря. Так, по истечении указанного срока, добавил Насиров, с 27 декабря приступил к осуществлению полномочий председателя ГФС.

«Решением суда было отменено незаконное распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении, и я восстановлен в должности председателя ГФС Украины. При этом, суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать относительно моего восстановления каике-либо действия, в том числе, принимать распоряжение о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности председателя ГФС Украины», - говорится в заметке.

Насиров также приобщил к сообщению фото решения Окружного административного суда Киева от 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - статьи 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил его с этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен з должности председателя ГФС.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров не планирует восстанавливать Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.