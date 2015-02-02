Kurier: Это война – видим мы ее или нет

Отказничество Европы - и Австрии – в украинском кризисе крайне рискованно.

Об этом пишет Штефан Шохер в своей статье «Это война – видим мы ее или нет», опубликованной на сайте австрийской газеты Kurier.

Ладно, санкции ЕС против России снова были продлены - но дебаты по этому вопросу, особенно в свете расположенного к России нового правительства в Афинах, показали одно: ослабевающее единство ЕС быстро рушится. Одно должно быть ясно: если Европа не справится с этим кризисом и потеряет свое единство, то союз ценностей станет просто историей. Речь идет о его надежности. Учитывая возмутительные нарушения международного права, сейчас было бы смертельно просто закрыть глаза, следуя принципу: «Санкции бесполезны, потому что они перекрывают каналы для переговоров», - это относится также и к адресатам Балхаусплатц (Министерству иностранных дел Австрии). Какие каналы для переговоров? Каких договоренностей придерживалось правительство в Кремле с начала кризиса? Какие из достигнутых соглашений соблюдались в Украине прислужниками Кремля? Границу прекращения огня за последние несколько дней неоднократно нарушили. И да, этот конфликт достиг точки, в которой обе стороны совершают недопустимые акты насилия. Но это не может служить оправданием нашего невмешательства.

То, что санкции продлили, - самый слабый возможный компромисс – но сторонникам Путина не следует воспринимать это как призыв к милитаризации. В значительной степени, слабые действия Европейского сообщества в этом кризисе равны отрицанию действительности. И если история должна была чему-то научить, то следующему: за молчание и отведение взгляда рано или поздно придется дорого заплатить.