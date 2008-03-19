Тимошенко сняла интригу относительно своего участия в выборах мэра Киева

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО исключает возможность своего выдвижения на должность мэра Киева на досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я категорически такую возможность опровергаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.