Совет ЕС продлил антироссийские санкции

Санкции продлены на полгода в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией Минских соглашений.

Экономические санкции Европейского Союза, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, продлены до 31 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"21 декабря 2018 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что это решение основывается на обновленной информации, которую озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС, которое состоялось 13-14 декабря, о состоянии выполнения Минских соглашений.

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"Учитывая тот факт, что не удалось добиться никакого прогресса, Европейский Совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - отмечается в сообщении.

"Европейский Совет принял это решение сегодня на основании письменной процедуры и единогласно в соответствии с правилами по таким решениям", - говорится в сообщении.

Также сказано, что эти ограничительные меры касаются финансового, энергетического, оборонного секторов и товаров из сферы двойного назначения. Они были введены 31 июля 2014 года на первоначальный срок в один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. В сентябре 2014 года они были ужесточены.

В то же время экономические санкции были продлены, чтобы, в частности, "ограничить доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для 5 ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС; также говорится о трех ведущих российских энергетических и оборонных компаниях", "наложить экспортный и импортный запрет на торговлю оружием", "ввести запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России", "ограничить доступ России к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и поиска нефти".

Кроме того, сказано, что дополнительно к этим экономическим санкциям действует ряд мер ЕС в ответ на события в Украине. Речь идет о таких целевых индивидуальных ограничительных мерах против 164 человек и 44 организаций, действующих до 15 марта 2019 года. Эти меры касаются запрета въезда на территорию ЕС и замораживания активов.

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Вместе с тем речь идет об ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующих до 23 июня 2019 года.

19 марта 2015 года Европейский Совет согласился привязать продолжительность экономических санкций к полному выполнению Минских соглашений. Предполагалось, что это должно было продолжаться до 31 декабря 2015 года. Поскольку до 31 декабря 2015 года Минские соглашения не были выполнены полностью, санкции продлеваются каждые полгода.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекал 31 января 2019 года.