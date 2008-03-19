Янукович грозит заблокировать трибуну ВР и поднять регионы

Фракция Партии регионов завтра будет блокировать трибуну Верховной Рады, если Генеральная прокуратура и СБУ не предоставят информации по поводу событий в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что его фракция «не только будет блокировать трибуну, но и готова к любым публичным действиям в рамках законодательства Украины», если не будет поддержано решение заслушать информацию генерального прокурора Украины и руководителя СБУ по поводу ситуации в Харькове. При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил: «И поднимем регионы».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодня Партия регионов ожидает реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, СНБО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО по поводу событий в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области осуществили выемку документов в Харьковском горсовете. Эти действия были начаты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодня установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия КРУ выявила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета заявила о «вооруженном захвате» здания горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.

Вместе с тем сегодня, 19 марта, ВР отказалась пригласить генпрокурора и председателя СБУ, чтобы они проинформировали парламент относительно ситуации в Харькове.

Предложение заслушать завтра эту информацию поддержали 224 народных депутата из 447, зарегистрированных в зале. Не поддержали данное решение фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил ВР вернуться еще раз к данному голосованию, но за это предложение проголосовали 222 (при необходимых 226 – УНИАН) народных депутата Украины.