На встрече в Минске должны присутствовать Захарченко и Плотницкий - Кучма

В трехсторонней встрече контактной группы в Минске должны участвовать непосредственно лидеры группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Об этом заявил участник трехсторонней контактной группы, второй президент Украины Леонид Кучма, передает Радио Свобода.

«Наша позиция четкая и понятная. Во-первых, на этой встрече окончательной, где мы можем с ними какое-то приложение подписать к тем меморандумам, должны быть Захарченко и Плотницкий. Это - люди, которые подписывали те документы, которые имеют какие-то полномочия. А с Пушилиным и Дейнего пусть работают эксперты, готовят нам материалы», - отметил он.

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Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего, которые прибыли в Минск, в пятницю вечером заявили, что возвращаются обратно. По их словам, очередная встреча в Минске должна была состояться 30 января, но на нее не прибыла украинская сторона.

В то же время, по словам Леонида Кучмы, украинская сторона ожидает, что встреча в Минске состоится 31 января.