Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области России.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Марк Фейгин.

«Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Кирово-Чепецк, д.Утробино) «для отбывания наказания», - написал защитник.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

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27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня 2018 года Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

2 октября 2018 года Фейгин не смог попасть к Сущенко в СИЗО «Лефортово».