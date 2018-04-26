Суд ЕС отказался отменять санкции против Азарова

К тому же суд обязал Азарова возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

Суд Европейского Союза отказался отменять санкции против бывшего премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда, сообщает "Европейская правда".

Азаров обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

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Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также, что экс-премьер попал в список по ошибке.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем его сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

5 марта этого года Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.