Кравчук считает, что МВФ не выведет Украину на уровень передовых стран мира

Экс-президент заявил, что Украина может самостоятельно справиться с финансовыми трудностями путем вывода экономики из тени.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Международный валютный фонд не выведет Украину на уровень передовых стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я не верю, что МВФ выведет Украину в передовые государства мира. Не верю. И если мы будем жить от транша к траншу, то уровень задолженности будет расти, а уровень инвестиций и уровень жизни - нет", - подчеркнул он.

По словам экс-президента, около 55% украинской экономики находится в тени, а большинство своих средств состоятельные украинцы хранят в офшорах.

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"Если бы мы вывели хотя бы 20% теневой экономики в сферу публичности, мы бы получили 12 млрд долларов, и нам не надо было бы обращаться к МВФ и другим организациям с помощью", - отметил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша на сумму 1,4 млрд долл.

Программа будет сосредоточена на продолжении бюджетной консолидации, снижении инфляции, укреплении финсектора и улучшении налогового администрирования.

Также Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долл.