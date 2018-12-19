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Кравчук считает, что МВФ не выведет Украину на уровень передовых стран мира

15:04, 19 декабря 2018
Политика
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Кравчук не верит в пользу кредитов МВФ / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я не верю, что МВФ выведет Украину в передовые государства мира. Не верю. И если мы будем жить от транша к траншу, то уровень задолженности будет расти, а уровень инвестиций и уровень жизни - нет", - подчеркнул он.

По словам экс-президента, около 55% украинской экономики находится в тени, а большинство своих средств состоятельные украинцы хранят в офшорах.

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"Если бы мы вывели хотя бы 20% теневой экономики в сферу публичности, мы бы получили 12 млрд долларов, и нам не надо было бы обращаться к МВФ и другим организациям с помощью", - отметил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша на сумму 1,4 млрд долл.

Программа будет сосредоточена на продолжении бюджетной консолидации, снижении инфляции, укреплении финсектора и улучшении налогового администрирования.

Также Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долл.

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Теги: #Украина#МВФ#Кравчук