Украина ожидает принятия ГА ООН до конца года проекта резолюции по правам человека в Крыму

Украинские дипломаты надеются на широкую поддержку государствами-членами ООН этой резолюции.

Министерство иностранных дел Украины ожидает, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций до конца года примет обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Важным вкладом в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма является проект обновленной и усиленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», принятый 15 ноября 2018 года на Третьем комитете 73-й сессии ГА ООН", - сообщила Зеленко.

"Мы ожидаем принятия этого документа на пленарном заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН до конца декабря. Надеемся на широкую поддержку государств - членов ООН при голосовании этого проекта", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.

В Постоянном представительстве Украины при ООН отметили, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как государству-оккупанту. В тексте документа содержится "подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательства вернуть оккупированные территории".

Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

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В документе РФ осуждается за "принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний", звучит призыв к России предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимым врачам из международных медицинских организаций, а также украинским должностным лицам. Также Россию призывают воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободное собрание в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию.

Вместе с тем высказывается требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначить в официальных документах украинский полуостров как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В документе содержится поручение генеральному секретарю ООН подготовить отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий.