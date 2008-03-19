Ющенко поедет в Бухарест на саммит НАТО
12:16, 19 марта 2008Политика
1812 0
Чалый рассказал Тейлору о моменте истины
|Александр ЧАЛЫЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместном брифинге с Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.
А.ЧАЛЫЙ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Бухарестский саммит НАТО, который состоится 2-4 апреля.
При этом А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что не существует никаких оснований для отказа Украине в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО.
«Никаких колебаний у нас нет, мы считаем, что у нас есть все основания для положительного ответа», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter