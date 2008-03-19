Ющенко поедет в Бухарест на саммит НАТО

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ называет «моментом истины в отношениях между Украиной и НАТО» Бухарестский саммит Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместном брифинге с Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

А.ЧАЛЫЙ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Бухарестский саммит НАТО, который состоится 2-4 апреля.

При этом А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что не существует никаких оснований для отказа Украине в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО.

«Никаких колебаний у нас нет, мы считаем, что у нас есть все основания для положительного ответа», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.