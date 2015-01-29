Новый глава МИД Греции приедет в Киев – Климкин

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Интрига дня не оправдала ваших ожиданий. Нормальная, позитивная встреча с греческим коллегой. Он принял приглашение приехать в Киев", - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов сообщества, на котором планируется рассмотрение вопроса об эскалации насилия на востоке Украины.

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Накануне европейские СМИ сообщили, что новое ультралевое правительство Греции официально не поддержало заявление Евросоюза с осуждением России за ее агрессию против Украины и с призывом об усилении санкций.

Перед заседанием Совета ЕС министр иностранных дел Греции Котциас отказался отвечать на вопросы журналистов, поддержат ли Афины решение об ужесточении санкций ЕС против России.