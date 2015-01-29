Умерла автор "Поющих в терновнике"

Ей было 77 лет. Причины смерти писательницы не сообщаются, пишет Медуза со ссылкой на Sky News Australia.

Колин Маккалоу родилась в 1937 году в Новой Зеландии. Прежде чем стать писателем, Маккалоу, получившая медицинское образование, занималась нейропсихологией. Она работала в Сиднее, Лондоне, а потом переехала в США, где преподавала на отделении нейробиологии Йельской медицинской школы при Йельском университете.

Читайте также​Умер легендарный греческий певец Демис РуссосЛитературный успех пришел к Маккалоу после выхода романа «Поющие в терновнике» в 1977 году. Хотя критики были не самого высокого мнения о литературных достоинствах книги, сага о нескольких поколениях австралийской семьи сразу стала бестселлером. В 1983 году по книге был снят минисериал, также ставший популярным.

Маккалоу всего написала более 20 романов, часть из которых посвящена истории Древнего Рима.