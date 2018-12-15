Канадские инструкторы уже подготовили более 10 тысяч украинских военных - министр обороны Канады

Канада поддеживает Украину перед лицом российской агрессии.

В рамках миссии Вооруженных сил Канады «Объединитель» (UNIFIER) канадские инструкторы уже подготовили более 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджан сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая транслировалась на сайте Госдепа США.

Министр обороны Канады подчеркнул, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях российской агрессии.

"Мы подготовили более 10 тысяч украинских солдат в рамках операции «Объединитель»", - сообщил Сейджан.

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В свою очередь Мэттис подчеркнул, что США и Канада объединены в НАТО для поддержки трансатлантического единства.

"И выступаем вместе на стороне европейских союзников против полномасштабного пагубного влияния России, включая последнее дерзкое неуважение Москвы международного права в Керченском проливе и действия против украинского народа", - подчеркнул Мэттис.

"Канадские и американские инструкторы на Западе Украины и наши батальоны в Балтийских странах демонстрируют наши совместные усилия для обеспечения стабильности и сдерживания дальнейшей провокационной деятельности", - отметил Мэттис.

В свою очередь Сейджан добавил, что в Европе сейчас находятся более 800 служащих Вооруженных сил Канады для поддержки НАТО в сдерживании внешних угроз и поддержки мероприятий Альянса в восточной и центральной Европе.

Как сообщал УНИАН, миссия Вооруженных сил Канады «Объединитель» (UNIFIER) действует в Украине с августа 2015 года.

В марте 2017 года Канада продлила срок пребывания в Украине своих военных инструкторов для тренировки представителей Вооруженных сил Украины до конца марта 2019 года.