Ярема не планирует уходить из ГПУ
09:51, 29 января 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что не планирует менять место службы.
Ярема считает, что Украине нужны перемены / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".
В частности, на вопрос, желает ли он остаться в ГПУ, Ярема ответил следующим образом: "В стране нужно что-то делать. Если уйти — то уйти куда?"
По словам Яремы, Украине нужны перемены, и "кто-то их должен делать".
Читайте такжеПорошенко готов уволить Ярему и Муженко - СоболевОн также отметил, что были возбуждены десятки уголовных дел в отношении уже нынешних чиновников, что отчасти объясняет, почему ГПУ оказалась под информационным прессингом.
Полное интервью Виталия Яремы читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 30 января.
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