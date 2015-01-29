Ярема не планирует уходить из ГПУ

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

В частности, на вопрос, желает ли он остаться в ГПУ, Ярема ответил следующим образом: "В стране нужно что-то делать. Если уйти — то уйти куда?"

По словам Яремы, Украине нужны перемены, и "кто-то их должен делать".

Читайте такжеПорошенко готов уволить Ярему и Муженко - СоболевОн также отметил, что были возбуждены десятки уголовных дел в отношении уже нынешних чиновников, что отчасти объясняет, почему ГПУ оказалась под информационным прессингом.

Полное интервью Виталия Яремы читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 30 января.