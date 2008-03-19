Ющенко поговорит с Тимошенко о футболе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 19 марта, проведет совещание по вопросам подготовки к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, в совещании планируется участие премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО.

На совещании будет обсуждаться ход подготовки к чемпионату объектов спортивной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые существуют в этих сферах.

«Результатом этого совещания, в том числе, должно стать усиление персональной ответственности при выполнении заданий к Евро-2012», - сказала И.ВАННИКОВА.