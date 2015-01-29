Климкин прокомментировал угрозы Лаврова о расколе Украины
02:15, 29 января 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на слова своего российского коллеги.
REUTERS
Сергей Лавров назвал принципиальным условием сохранения целостности Украины внеблоковый статус государства, говорится в сюжете ТСН.
В ответ на это Климкин очередной раз напомнил Лаврову, что Украина - суверенное государство и сама выбирает для себя направление развития.
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"Это дело украинского народа - куда двигаться, с кем строить будущее", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
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