Климкин 29 января встретится с генсекретарем НАТО
23:51, 28 января 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 января в Брюсселе проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Климкин 29 января встретится с генсекретарем НАТО / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Миссии Украины при НАТО.
„Завтра, 29 января, состоится встреча министра иностранных дел Украины Климкина с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом”, - сказано в сообщении.
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В дипломатических кругах также не исключают, что Климкин встретится с представителями Европейского Союза и Европейского парламента.
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