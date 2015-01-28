Климкин 29 января встретится с генсекретарем НАТО

23:51, 28 января 2015
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 января в Брюсселе проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

УНІАН


Об этом УНИАН сообщили в Миссии Украины при НАТО.

„Завтра, 29 января, состоится встреча министра иностранных дел Украины Климкина с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом”, - сказано в сообщении.

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В дипломатических кругах также не исключают, что Климкин встретится с представителями Европейского Союза и Европейского парламента.

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