МИД: Украина призывает Россию прислушаться к голосу ПАСЕ

Украина призывает Россию прислушаться к голосу Парламентской ассамблеи Совета Европы и осуществить конкретные шаги для выполнения принятой 27 января резолюции ПАСЕ «Гуманитарное положение украинских беженцев и перемещенных лиц».

Как говорится в комментарии спикера МИД Евгения Перебыйноса, переданном агентству УНИАН Департаментом политики и коммуникаций МИД, ПАСЕ продемонстрировала однозначную поддержку Украины и решительно осудила действия России, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства. ПАСЕ признала, что именно прямое вмешательство РФ повлекло возникновение и ухудшение ситуации на Донбассе.

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Поддерживая позицию Украины относительно необходимости неуклонного соблюдения всеми сторонами каждого пункта Минских договоренностей, ПАСЕ призвала Россию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине и предоставление военной поддержки незаконным вооруженным группировкам, а также использовать свое влияние на них с целью выполнения Минских договоренностей. Ассамблея присоединилась также к другим государствам и институтам с требованием к России осуществлять поставки гуманитарной помощи исключительно по согласованию с правительством Украины и в соответствии с законодательством Украины и международным правом.

В Украине благодарны членам ПАСЕ за призыв в адрес Российской Федерации немедленно освободить заложников, включая Надежду Савченко, члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ, а также других украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах. Также Ассамблея выступила в защиту прав крымских татар, в частности отметила массовые факты запугивания населения, преследования и дискриминации этнических украинцев и крымских татар, говорится в комментарии спикера МИД.