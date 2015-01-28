Яценюк ожидает поддержки США в проведении реформ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабмина, глава украинского правительства отметил важность сотрудничества Украины и США и выразил благодарность за решение правительства СШАвыделить Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий для поддержки реформ. «Мы ожидаем всеобъемлющий пакет финансовой помощи, и США являются одной из ключевых стран, которые предоставят такую помощь, - цитирует Департамент Кабмина премьера Яценюка. – Уверен, что нам необходимо сконцентрироваться на важных реформах, с частности, в энергетической сфере, преодоления коррупции, правовой системе. Мы рассчитываем на поддержку США в ускорении реформ, необходимых Украине и ожидаемых украинским народом».

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При этом министр финансов США подчеркнул, что процесс преобразований в Украине должен быть продолжен.

Как сообщал УНИАН, Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. При этом, в случае реализации реформ, эта сумма может быть увеличена до 3 млрд долл. по решению Конгресса.

Первый транш кредитных гарантий может быть предоставлен Украине в первом полугодии 2015 года.

В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США приняли решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Решение было оформлено отдельным законом, который затем подписал президент США Барак Обама. В мае 2014 года Украина выпустила пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США.