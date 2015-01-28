Глава МИД Литвы: Это война России против Украины

"Здесь ответ совершенно ясен - ответственность обязана взять на себя Российская Федерация, ее власть, армия, которая поставляет оружие. Это подтверждено источниками НАТО, разведывательной информацией, которая является очень конкретной - число военных из России лишь растет, мало этого, используются тяжелые вооружения, танки, бронетранспортеры из российской армии, используются штабные мощности, мощности ПВО. Это война России против Украины", - заявил Линкявичюс в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas, сообщает Delfi.lt.

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Он также акцентировал, что обстрел Мариуполя должен расцениваться как теракт. "Это трактуется как теракт, поскольку стреляли конкретно в мирные цели. Я не знаю, как это еще назвать? Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы стало ясно, что эта красная линия уже пересечена?", - задал риторический вопрос глава литовской дипломатии.

В субботу в результате обстрела ракетами южно-восточного города Мариуполя погибло около 30 мирных жителей, а еще 90 человек были ранены. Украинское правительство и международные наблюдатели утверждают, что ракеты были запущены с территории, контролируемой сепаратистами, которых поддерживает Россия.