Из-за ухудшения ситуации на Донбассе ЕС продлит санкции против России еще на полгода - СМИ

Европейский Союз продолжит на шесть месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект выводов по результатам заседания глав МИД стран ЕС, которое состоится 29 января, передает Украинская правда.

"Учитывая ухудшение ситуации, Совет (иностранных дел - Ред.) постановляет продлить действие ограничительных мер в отношении лиц и организаций, которые угрожают или подрывают суверенитет Украины и ее территориальную целостность, принятых в марте 2014 года и впоследствии обновленных, до сентября 2015 года", - говорится в документе.

Напомним, ранее также сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС примут решение о внесении новых имен граждан России в черный список во время их заседания.

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Ожидается также, что главы МИД призовут проводить "дальнейшие подготовительные работы относительно дальнейших ограничительных мер" в экономической сфере.

Стоит отметить, что решение относительно новых санкций должно приниматься странами ЕС единогласно.

В то же время, как ранее сообщалось, новое греческое правительство рассматривает возможность наложения вето на дальнейшие санкции против России из-за войны в Украине.

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Ранее лидеры стран ЕС в своем заявлении призвали министров иностранных дел рассмотреть новые санкции против России во время их встречи 29 января.

В четверг министры соберутся на чрезвычайное заседание Совета иностранных дел ЕС по ситуации в Украине, на нем может быть принято решение о новых санкциях против РФ.